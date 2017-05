FOTO: Dortmund-speler lijkt zware blessure op te lopen

Borussia Dortmund heeft een vervelende ervaring overgehouden aan het uitduel bij FC Augsburg (1-1). Julian Weigl liep een ogenschijnlijk zware blessure op.



In aanloop naar de cruciale eindfase van het seizoen ging het dus mis voor Weigl. Een diagnose is er dus niet, maar de onderstaande foto maakt duidelijk dat de blessure moet vrezen voor een lange absentie. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.



Dortmund moet na de remise in Augsburg nog vol aan de bak in de strijd om directe Champions League-kwalificatie. Ook staat de Duitse bekerfinale nog op het programma voor 'BVB'.





لحظه اصابه فايغل 😭 💔 pic.twitter.com/aT0uaCcFVF — Julian Weigl (@Juweigl33) May 13, 2017