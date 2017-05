"Dan moet je de Feyenoord echt bij elkaar gaan oprapen"

Winst op Heracles Almelo volstaat zondagmiddag voor Feyenoord om het kampioenschap veilig te stellen. Radiocommentator Sinclair Bischop rekent na de misstap bij Excelsior (3-0) alsnog op knallende champagnekurken.



"Als Feyenoord het nu nog weggeeft, dan moet je de club echt bij elkaar gaan oprapen", stelt Bischop op de website van RTV Rijnmond. "De club staat al 33 wedstrijden bovenaan en Feyenoord heeft genoeg kansen gekregen om definitief met de concurrentie af te rekenen."



"Als je nu geen kampioen wordt, dan wordt het voor Feyenoord een trauma. Het is een unieke kans om kampioen te worden", aldus Bischop, die weet dat Ajax bij winst op Willem II ook kans maakt. "Bij verlies kijkt Feyenoord weer naar Tilburg, maar ik denk dat we niet zoveel hoeven te verwachten van de mannen van Erwin van der Looi."



De Feyenoord-volger voegt toe: "Op basis van wat Ajax de laatste weken laat zien en de gigantische boost die de ploeg heeft gekregen na het bereiken van de Europa League-finale, verwacht ik dat Ajax ook over Willem II heen walst."