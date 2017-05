"Het zou mooi zijn als hij ook voor Feyenoord kan voetballen"

Na Bonaventure en Salomon Kalou mag Feyenoord mogelijk opnieuw een telg uit deze familie begroeten. Junior Mikael was al eens op proef in Rotterdam-Zuid en hoopt in de toekomst te mogen aansluiten.



Vader Bonaventure Kalou hoopt dat de samenwerking er komt. "Hopelijk mag hij nog een keer komen. Hij werd in het kampioensjaar 1999 geboren, in december. Hij voetbalt nu in het hoogste jeugdteam van AJ Auxerre in Frankrijk", zo laat de oud-voetballer weten aan ELF Voetbal.



Kalou senior, in de periode 1997-2003 actief voor Feyenoord, vervolgt zijn verhaal: "Hij lijkt precies op Salomon en ik en kan op de drie posities in de voorhoede uit de voeten. Het zou mooi zijn als hij straks in onze voetsporen kan treden en ook voor Feyenoord kan gaan voetballen."