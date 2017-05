"Kriebels in mijn buik als ik aan zondag denk"

Door de schorsing van Tonny Vilhena is de kans aanwezig dat Bart Nieuwkoop in de basiself staat, tijdens het kampioensduel van Feyenoord tegen Heracles Almelo morgen.



Zijn moeder Petra hoopt natuurlijk dat zoonlief mag beginnen, al blijft ze realistisch in gesprek met het PZC. "Hij is het afgelopen seizoen vaak ingevallen, heeft veel minuten kunnen maken. Al is Dirk Kuijt natuurlijk wel fit. Maar Bart is heel strijdbaar. Hij heeft goed getraind en is er klaar voor."



In ieder geval is moeder Nieuwkoop vol vertrouwen in een goede afloop. Maar: "Heracles heeft natuurlijk nog wel een punt nodig voor de nacompetitie voor Europees voetbal.."



Voor het stadhuis kreeg Petra helaas geen uitnodiging, en de Coolsingel is haar te druk. Gelukkig maakte ze bij de gewonnen bekerfinale al wel mooie momenten mee. "Toen ik Bart vorig jaar na het behalen van de beker op het balkon zag staan, was ik heel erg trots. Dat was wel een Fishermans Friends momentje. Ik hoop dat hij er maandag weer staat. Hij heeft er zo hard voor gewerkt."