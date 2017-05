"Beloftes zijn niet nagekomen, men moet geen spelletjes spelen.."

Luciano Slagveer verruilt sc Heerenveen na dit seizoen voor België. Daarmee laat hij een roerige periode in Friesland achter zich. Zo had hij een 'haat-liefdeverhouding' met de fans.



Hoe komt dat dan? "Ik ben een momentenvoetballer. Soms zie je mij zestig minuten niet, maar uiteindelijk ben ik vaak wel beslissend met een doelpunt of assist. Toch zien veel mensen mij alleen maar als die jongen die heel hard kan lopen. Maar ik lever ook heel veel verdedigende arbeid en mijn rendement is altijd prima. Maar die haat-liefde-verhouding had ik trouwens niet alleen met fans", vertelt Slagveer aan Voetbal International.



"Dat was ook zo met trainers. Er zijn beloftes aan mij niet nagekomen. Als iemand wat tegen je zegt moet dat echt zo zijn. Mensen moeten geen spelletjes spelen. Als een trainer vindt dat Pietje moet spelen in plaats van mij, moet hij dat gewoon zeggen. Maar dan moet hij niet tegenover mij zijn eigen straatje proberen schoon te vegen. Uiteindelijk is Dwight Lodeweges de enige trainer geweest die mij écht het vertrouwen gegeven heeft en dat betaalde zich uit (12 goals in 37 duels, red.)."



En dus vertrekt Slagveer naar België. Een frisse start. "Klopt, ik heb me in Heerenveen nooit echt gewaardeerd gevoeld en wil daarom een nieuwe start maken. Marten de Roon werd in Heerenveen ook niet volledig gewaardeerd. Hij ging naar Italië en daar zagen ze wel wat hij kon. Hopelijk gaan de mensen in België ook zien wat mijn echte kwaliteiten zijn."