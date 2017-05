"Die Armenteros moet je gelijk bij de flikker pakken"

Feyenoord kan zondag kampioen worden als het wint van Heracles Almelo. Makkelijk zal dat echter niet worden. Zo waarschuwde spits Samuel Armenteros alvast dat hij wel eens een hattrick kan gaan maken in De Kuip.



"Het kán gewoon niet misgaan. Maar toch", blijft Ben Wijnstekers, succesvol oud-speler van Feyenoord, toch enigszins voorzichtig in het Algemeen Dagblad. "Zo'n Samuel Armenteros die roept dat-ie wel effe gaat scoren in de Kuip. Eigenlijk moet je zo'n gast direct bij zijn flikker pakken zondag. En zeggen: wat kom jij doen, joh? Maar ja..."



Vorige week ging het nog mis, maar dat vindt Mike Obiku eigenlijk zo erg nog niet. "Feyenoord wilde gewoon wachten. Thuis kampioen worden is veel leuker", zegt hij met een knipoog. "Komt goed, man, geen stress. Mikey gaat de hele wedstrijd tegen Heracles voor ze zingen."