'AC Milan verslaat Engelse topclubs met megatransfer'

AC Milan zal volgende week haar eerste toptransfer voor volgend seizoen afronden. Volgens goede bronnen zou het bestuur van Milan namelijk naar Wolfsburg vliegen om er het nodige papierwerk in orde te krijgen. De Italianen leggen zo'n 22 miljoen euro neer voor Ricardo Rodriguez.



Volgens zowel SportItalia als het Duitse Bild is de transfer in kannen en kruiken. De linksback wisselt zijn truitje van Wolfsburg voor eentje van AC Milan. Voor de Italiaanse club is het een grote slag, aangezien ook er ook veel interesse was uit Engeland. Onder meer Liverpool, Chelsea en Arsena wilden de verdediger aantrekken.



AC Milan was echter de eerste club die de volledige afkoopclausule van 18 miljoen euro op tafel legt. Met nog een slordige 3 à 4 miljoen euro een bonussen, betaalt Milan 23 miljoen.



Rodriguez had naast de Engelse interesse ook een opportuniteit om naar Inter Milan te verkassen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.