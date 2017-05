Bizarre taferelen Biseswar bij rellen: "Kreeg gas in mijn oog.."

Morgen strijdt zijn ene oud-werkgever Feyenoord tegen zijn andere, Heracles Almelo, om de titel. Maar voor Diego Biseswar lagen de gedachtes de afgelopen dagen nog even bij bizarre situaties rondom de verhitte rivalenstrijd tussen zijn PAOK Saloniki en AEK Athene.



Biseswar won met zijn ploeg de bekerfinale met 2-1, maar vooral de enorme rellen rondom het duel haalden het nieuws. "Het begon al als een gekkenhuis. We reden met de bus naar het stadion, maar konden niet meer verder. Fans hadden hun auto's midden op de snelweg geparkeerd. Toen zijn we met kleine busjes naar het stadion gebracht. Daar vonden toen net die rellen plaats", blikt Biseswar terug met ELF Voetbal.



Wat volgde was een half uur vertraging. "Op een gegeven moment kreeg ik ook gas in mijn ogen en noem maar op. Of gas, ik voelde dat er ergens in het stadion wat werd gespoten. Wat gebeurt er hier?' dacht ik. De rellen waren voorspeld. Toen we hoorden dat we later zouden beginnen, wisten we zeker dat ze hadden plaatsgevonden."



Overigens opende Biseswar (29) in de 82e minuut nog hoogstpersoonlijk de score. Hij verruilde het Turkse Kayserispor in de zomer van 2016 voor PAOK.