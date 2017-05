'Olympique Lyon moet ernstig vrezen na Ajax-return'

De Europese voetbalbond UEFA opent een disciplinair onderzoek naar Olympique Lyon. De Franse topclub hangt een zware sanctie boven het hoofd.



Lyon werd donderdagavond in eigen huis uitgeschakeld door Ajax, dat na de 4-1 zege in eigen huis een 3-1 uitnederlaag kon hebben. De UEFA concludeerde dat Franse supporter tijdens de Europa League-return vuurwerk afstaken, gooiden met voorwerpen, het veld betraden én de trappen blokkeerden.



De werkgever van Memphis Depay moet nu ernstig vrezen, want in de kwartfinales ging het ook al mis tegen Besiktas. Destijds gaf de UEFA een duidelijk signaal af aan beide clubs. Bij nieuw wangedrag binnen een periode van twee jaar is uitsluiting voor de Champions- en/of Europa League een mogelijkheid.



Het is onduidelijk of de disciplinaire commissie van de KNVB dit Lyon zwaar genoeg aanrekent om dusdanig hard in te grijpen. Ook Ajax wacht een mogelijke sanctie vanwege beschadigingen, maar dat lijkt hooguit een boete op te leveren. Op 20 juli dient de zaak.