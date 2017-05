Manchester City klopt Leicester dankzij scherpe arbitrage

Manchester City is zaterdagmiddag ontsnapt aan duur puntenverlies. Tegen de aftredende kampioen Leicester City werd een 2-1 overwinning behaald in het Emirates Stadium.



Manchester City schoot goed uit de startblokken en nam de leiding via David Silva. Daarbij stond Raheem Sterling volgens de bezoekers hinderlijk buitenspel, maar na kort overleg besloot de arbitrage de goal goed te keuren. Twijfel was er niet toen Leroy Sané in het strafschopgebied omver werd gekegeld, waardoor Gabriel Jesús vanaf de stip voor 2-0 zorgde.



Nog voor rust kwam Leicester City terug in de wedstrijd dankzij een heerlijke knal van Shinji Okazaki. In het slotkwartier schoot Riyad Mahrez zelfs de gelijkmaker binnen, ware het niet dat hij de toegekende strafschop twee keer raakte en dus was de scheidsrechter genoodzaakt om de 2-2 te annuleren.



The Citizens komen hierdoor op 72 punten en hebben plaatsing voor de Champions League weer in eigen hand. De ploeg uit Leicester staat negende.



Scoreverloop:

1-0 (29') David Silva

2-0 (36') Gabriel Jesús (strafschop)

2-1 (42') Shinji Okazaki