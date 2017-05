Snel besef bij Ajacied: "Ik dacht: Jezus, nee"

Ajax speelt op 24 mei in Stockholm de Europa League-finale tegen Manchester United. Een hoogtepunt voor alle spelers, maar Nick Viergever moet door een schorsing vanaf de tribune toekijken.



"Op het moment dat er gefloten werd voor die vrije trap wist ik dat ik de finale zou missen en ik dacht: Jezus, nee", blikt de Ajacied terug in gesprek met Metro. "Finales speel je niet zo vaak en nu moet ik langs de kant zitten in Stockholm als we tegen Manchester United spelen."



"Die eerste gele kaart was niet nodig maar die tweede moest ik pakken. Dat kost mij de finale, dat doet heel erg pijn", aldus Viergever. "Na mijn rode kaart was het op hoop van zegen. Maar we hebben laten zien dat we mentaal heel sterk zijn."