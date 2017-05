Onbegrip groeit: "Dat gaat FC Twente merken!"

vak104 +6316 Rang: Utopisch

FCT aast al langer op de ruimte van het Home om het zelf te exploiteren, eerst is de fa Peters eruit gewerkt en nu gaan ze het Home zelf een nieuwe bestemming geven.



Er is maar 1 supportersvereniging die echt in weer en wind en in voor en tegenspoed altijd acte de présence geeft bij FCT en dat is P, dit bestuur met van Halst op kop interesseert het niets, cultuur, beleving het zal hem roesten.



Nu moet er een commercieel manager komen, 5 jaar terug werd zo iemand naast Marco Beerens gezocht via een Buro uit Borne, nuchtere kerels die de regio kennen, nu zoeken ze via een dubbele windsorknoop buro uit Den Bosch... Jan gaat ons wederom kapot maken, maar dan op een andere manier... zit in de zak bij gemeente politie en justitie en zegt braaf ja en amen op alles en iedereen die hem een euro extra beloofd.

Kijkend naar het functieprofiel voor de nieuw gezochte manager: van Halst voldoet aan geen een van de eisen... exit, next, parasiet.