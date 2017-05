Gaat Twente rivaal helpen? "Nee, liever Groningen in play-offs!"

FC Twente neemt het op de laatste speelronde zondag op tegen FC Groningen, dat nog voor een play-off ticket strijdt. Als de Tukkers echter winnen, gaat deze naar rivaal Heracles Almelo.



Heracles-voorzitter Jan Smit nam dan ook alvast contact op met buurman René Hake, trainer van Twente. "Hij vroeg of we nog wel ons best wilden doen, maar ik zei: Nee, Jan, wij hebben liever FC Groningen in de play-offs", reageert Hake lachend en met een knipoog in gesprek met de TC Tubantia.



Twente mag zelf als straf voor de financiële malaise niet meedoen aan de nacompetitie. Hake had dat graag wél gedaan, ook al mag de club Europa toch niet in. "Ik vind dat de ploegen die het hoogst zijn geëindigd, daar recht op hebben. We hebben allemaal de mond vol over meer weerstand in de Eredivisie, en in dat kader moeten de beste teams tegen elkaar spelen in de nacompetitie. Onze ploeg leert van dit soort wedstrijden. En extra duels betekent voor de club ook extra inkomen."