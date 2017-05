Psychiater: "Dat is dé truck voor Feyenoord om zondag te winnen"

Feyenoord kan zich zondag bij een zege op Heracles Almelo de nieuwe landskampioen van Nederland gaan noemen. Sommigen vrezen echter voor de enorme titelstress bij de Rotterdammers.



"De truc is dat ze erin moeten slagen om de wedstrijd te benaderen als alle andere thuiswedstrijden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel de kern", zegt psychiater Bram Bakker in gesprek met NUsport. Vorige week zag hij het nog enorm misgaan op bezoek bij Excelsior.



"Excelsior scoorde en toen ging het gelijk mis doordat Feyenoord de rug niet kon rechten en verkrampte. Je zag dat de spelers gingen nadenken. Daardoor vielen alle automatismen en de routine helemaal weg. Die eerste goal was direct fataal. Je zag direct een houding van: het zal toch niet?"



"Tegen de spelers moeten in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles continu de overeenkomsten benadrukt worden in plaats van de verschillen: 'Ja, De Kuip is zondag uitverkocht, maar dat is altijd zo'. Probeer het klein te maken. 'Als we spelen zoals we het hele jaar doen, dan gaan we gewoon winnen'. Met 0-1 achter komen? Dat kan gebeuren", vervolgt Bakker zijn verhaal.



De psychiater vindt het een goed plan van trainer Giovanni van Bronckhorst door de gehele week besloten te trainen. "Anders komen er toch weer allemaal verhalen naar buiten. Dat leidt tot onrust. Nu weten we het allemaal niet en dat geeft de spelers iets minder drukte en gedoe. Het beschermt ze."