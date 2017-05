ADO hekelt berichtgeving omtrent 'nieuwe onrust'

De kans is groot dat Hui Wang binnenkort opnieuw de leiding neemt bij ADO Den Haag. Weekblad Voetbal International pakt met een artikel uit en dat frustreert de club behoorlijk.



United Vansen bezit 99 procent van de aandelen, maar kwam de financiële afspraken tot frustratie van de leiding in Den Haag niet na. Door de kantonrechter werd het Chinese bedrijf alsnog gedwongen om het miljoenenbedrag te betalen. Bovendien werd Wang geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen en ook werden zijn aandelen ontnomen.



Wang zou inmiddels beterschap hebben getoond. "Met de club gaat het intussen minder goed", stelt het weekblad, dat ondanks de handhaving een wankele financiële positie beschrijft. "Enkele maanden geleden signaleerde de gemeente Den Haag reeds dat het tekort dit seizoen wel eens kon oplopen tot 3,5 miljoen euro, maar de kans is groot dat het bedrag een stuk hoger zal zijn."



VI vreest nieuwe onrust, maar schrijft Ben Knüppe, voorzitter van de rvc, op de clubwebsite: "Job van der Have en ik herkennen ons als de door de Ondernemingskamer van het het Hof Amsterdam benoemde functionarissen ook niet in de anonieme kritiek op directeur Manders. Een inhoudelijke reactie is op dit moment niet zinvol. We moeten een proces niet verstoren."