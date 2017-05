Speler van Eredivisie-hekkensluiter: "Volgend seizoen Liverpool"

Dit seizoen werd hij laatste in de Eredivisie met Go Ahead Eagles, maar volgend seizoen zou hij zomaar in de top van de Premier league kunnen spelen met Liverpool. Middenvelder Pedro Chirivella hoopt er in ieder geval vurig op.



"Het is mijn doel komend seizoen Liverpool-speler te zijn. Ze rekenen daar op me aan het begin van het nieuwe seizoen", vertelt Chirivella, die wekelijks contact hield met de Nederlandse assistent-trainer Pepijn Linders van Liverpool, aan De Stentor.



"Ik heb er een contract tot 2020. In de voorbereiding sluit ik aan en dan moet ik ze zien te overtuigen. Het is persoonlijk ook mijn doel om komend seizoen Liverpool-speler te zijn. Als dat niet gaat, kijken we vanuit de voorbereiding daar verder naar andere opties", aldus de Spanjaard van GAE tot slot.