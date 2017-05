'Bosz luistert naar Ajax-fans en wijzigt elftal'

Ajax heeft een zware wedstrijd tegen Olympique Lyon achter de rug, maar moet er weer staan in de Eredivisie tegen Willem II. De Amsterdammers kunnen immers nog kampioen worden en moeten winnen in Tilburg. Volgens het Algemeen Dagblad gaat coach Peter Bosz eindelijk naar zijn supporters luisteren.



Het medium schrijft namelijk op zaterdagochtend dat de oefenmeester tegen de Tilburgers zal kiezen voor een andere basisopstelling. Bij het AD verwachten ze dat verdediger Joël Veltman gepasseerd wordt ten faveure van Kenny Tete, iets wat de fans van Ajax ook graag zouden zien in de finale van de Europa League tegen Manchester United.



Ook middenvelder Lasse Schöne verdwijnt vermoedelijk uit de basisopstelling, hij wordt vervangen door Donny van de Beek. Opvallend genoeg verwachten ze bij de krant dat de aanval van Ajax 'gewoon' zal bestaan uit Bertrand Traoré, Kasper Dolberg en Amin Younes. In de regel geeft Bosz spelers als Justin Kluivert en David Neres toch ook geregeld een kans.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Tete, Sánchez, De Ligt, Viergever; Van de Beek, Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.