'FC Barcelona heeft nieuwe coach gekozen'

In Spanje gaat momenteel het hardnekkige gerucht dat FC Barcelona zijn oefenmeester voor het aankomende seizoen binnen heeft. De grote media blijven stil, maar diverse kleinere kranten melden dat Ernesto Valverde inmiddels weet dat hij het stokje van Luis Enrique over mag nemen in het Camp Nou-stadion.



De naam van de huidige oefenmeester van Athletic Bilbao werd al langer in verband gebracht met de vacante positie van hoofdtrainer bij Barça. Naar verluidt nam de clubleiding van Barcelona eerder al de beslissing dat de keuze zou vallen tussen Valverde en Juan Carlos Unzué, de rechterhand van Enrique. Naar verluidt hebben de beleidsbepalers van de club van Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar nu dus toch voor die eerste gekozen. Wel gaat het vooralsnog om geruchten, dus dienen we een slag om de arm te houden.



Valverde heeft als trainer al behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan, waaronder bijvoorbeeld Valencia, Villarreal en ook het Griekse Olympiakos. Sinds 2013 is hij aan de slag bij Athletic, maar eerder konden we al lezen dat trainer en club uit elkaar zouden gaan in de zomer van dit jaar. De Spanjaard had nog nooit een absolute topclub onder zijn hoede.





BREAKING rnesto Valverde will be Barça's new coach

