'Er staat helemaal niet zoveel druk op Feyenoord'

Feyenoord speelde in het afgelopen weekend tegen Excelsior om de titel, maar ging roemloos ten onder. Vervolgens lieten diverse voetbalkenners weten dat er ook wel heel erg veel druk staat op het team van coach Giovanni van Bronckhorst. Analist Kenneth Pérez is het hier absoluut niet mee eens.



Hij zegt namelijk in gesprek met het medium Trouw: "Ik verbaas me er soms over dat er zoveel wordt geroepen over de druk die er op Feyenoord staat. Dat hoort bij spelen bij een topclub. Weet je wat pas druk is? Degradatiestress, dat is echt zwaar."



Toch geeft de Deense oud-voetballer toe dat druk wel degelijk van invloed kan zijn op de prestaties van een voetbalclub. "In je hoofd wil je van alles, maar je benen en de rest van je lichaam willen niet hetzelfde omdat je een soort verkrampt raakt. Je doet alles óf te snel óf te langzaam. Dat is niet zo erg als een of twee spelers daar last van hebben, maar als het hele team daarmee kampt, dan wordt het een lastig verhaal."