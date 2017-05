'Janssen praat al met mogelijke nieuwe werkgever'

Vincent Janssen beleeft een bijzonder slecht seizoen bij Tottenham Hotspur. De Londenaren betaalden goud geld voor de Nederlandse centrumspits, maar die heeft het net bepaald nog niet weten te vinden op White Hart Lane. Janssen zou nu in gesprek zijn met een mogelijke nieuwe werkgever.



De Engelse media weten dat er contacten liggen tussen het management van de Oranje-international en het Turkse Galatasaray, de werkgever van Wesley Sneijder. Cim Bom zou liefst twintig miljoen euro bij elkaar gespaard hebben voor een nieuwe aanvalsleider en mikt wat dit betreft dus vermoedelijk op Janssen. In de afgelopen wintertransferperiode kreeg de Nederlander al een huuraanbod binnen van Galatasaray, maar dit sloeg hij af.



Ook Danny Welbeck van Arsenal zou er overigens goed opstaan bij de Turken. De blessuregevoelige Engelsman vervult een bijrol in het Emirates Stadium en mag mogelijk wel vertrekken in de zomer. Galatasaray zou vervolgens een keuze willen maken tussen Welbeck en Janssen. In een eerder stadium werden clubs als Everton en VfL Wolfsburg al in verband gebracht met de voormalige topscorer van de Eredivisie.