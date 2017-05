'Simeone biedt miljoenen op speler Real Madrid'

Nog niet zo heel lang geleden werd Atlético Madrid toch vooral gezien als het kleine broertje van Real Madrid. Nu is de ploeg van trainer Diego Simeone echter in staat om spelers van De Koninklijke te kopen. De markante Argentijnse coach zou veel overhebben voor de komst van spits Alvaro Morata.



Het Spaanse dagblad Sport meldt op zaterdagmorgen dat de beleidsbepalers van Atlético al een tijdje in gesprek zijn met hun tegenhangers bij Real. Morata werd een jaartje geleden aangekocht door de ploeg van oefenmeester Zinedine Zidane, maar het hele seizoen lang dient hij al genoegen te nemen met een plekje op de bank achter Karim Benzema. In de aankomende zomer zou de international van het Spaanse nationale team dan ook willen vertrekken.



Het bovenstaande medium weet dat Simeone ongelooflijk ver wil gaan voor Morata. Die laatste zou echter de voorkeur geven aan een terugkeer bij Juventus, waar het voor hem geweldig liep. Ook de Premier League staat er goed op bij de Spanjaard en Atlético komt pas om de hoek kijken als de voorgaande opties niet lukken.