'Van den Brom ligt hevig onder vuur bij AZ'

AZ is aan een bijzonder slechte serie bezig en de Alkmaarders verloren de finale om de KNVB-beker ook van Vitesse. De fans in het AFAS Stadion zijn er zo langzamerhand wel een beetje klaar mee en roepen om het vertrek van trainer John van den Brom. Die laatste kan daar niet zoveel mee.



De Telegraaf schrijft over de situatie: "De meegereisde fans van AZ schreeuwden tijdens het verloren duel met NEC voorzichtig om het vertrek van John van den Brom. Een deel van de aanhang is niet tevreden over het functioneren van de trainer.Het is een gekke situatie. AZ stelde zichzelf vóór dit seizoen ten doel om te overwinteren in de Europa League, de bekerfinale te halen, in de competitie in de top-4 te eindigen en een ticket voor Europees voetbal af te dwingen. Alleen het derde doel is mislukt; AZ wordt vijfde of zesde. Voor Europees voetbal zijn de Alkmaarders nog volop in de race."



Van den Brom reageert: "Leuk is anders, laten we dat vooropstellen. Maar wat kan ik er voor waarde aan hechten? Dit is de mening van die mensen en dat mogen ze tegenwoordig roepen. Ik kan er niet zoveel mee. We weten binnen de club allemaal waar we mee bezig zijn en dat we keihard werken om uit deze dip te komen. Daar hebben we de fans ook bij nodig. We moeten hen weer achter het team krijgen."