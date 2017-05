'Manchester United bereikt akkoord met superster'

Manchester United staat weliswaar in de finale van de Europa League, in de eigen Premier League gaat het niet helemaal voortvarend dit seizoen. Daarom gaan de Engelsen in de aankomende transferperiode doorselecteren en het medium RCN claimt dat de Red Devils een principeakkoord bereikt hebben met een absolute superster.



Het gaat om de Colombiaanse spelmaker James Rodriguez, die niet heel veel aan spelen toekomt onder zijn coach Zinedine Zidane bij Real Madrid in het Estadio Santiago Bernabéu. Volgens het bovengenoemde radiostation zal de international van Colombia de overstap maken naar Engeland, maar alleen als United Wayne Rooney weet te slijten. De Engelsman drukt met zijn salaris te veel op de begroting van de aanstaande tegenstander van Ajax in de finale van de tweede competitie van Europa.



De belangen van James worden behartigd door zaakwaarnemer Jorge Mendes, die onder meer ook coach José Mourinho van United vertegenwoordigt. De lijntjes zijn dus kort en de Red Devils zouden al een tijdje onderhandelen met de vertegenwoordiging van de nummer tien. Nu zou men dus een akkoord bereikt hebben.