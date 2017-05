'Hij is de absolute uitblinker van dit Ajax'

Ook analist Ruud Gullit zat voor de televisie toen Ajax het in Frankrijk opnam tegen Olympique Lyon. De oud-international van Oranje is blij dat de Amsterdammers nu in de finale staan en wijst in zijn column in De Telegraaf een uitblinker aan. Gullit is erg onder de indruk van Davinson Sánchez.



Hij stelt namelijk: "Bij Ajax tegen Olympique Lyon was opnieuw de Colombiaanse verdediger Davinson Sanchez de uitblinker. Evenals eerder tegen Schalke 04. Natuurlijk geniet ik van het offensieve voetbal dat trainer Peter Bosz graag speelt met Ajax, maar je ziet tegelijkertijd hoe belangrijk iemand als Sanchez is om op de Ajax-manier te kunnen spelen. Goed verdedigen is onmisbaar in de combinatie met aanvallend voetbal. Op termijn kan Matthijs de Ligt eenzelfde rol als Sanchez spelen."



Over de finale tegen Manchester United zegt Gullit nog: "Op 24 mei ben ik bij Ajax-Manchester United. Ik verheug me er nu al op. Eindelijk weer een Nederlandse club in een Europese finale. Een geweldige opsteker voor ons voetbal zoals het kampioenschap een geweldige stimulans kan zijn voor Feyenoord."