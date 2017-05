'Gio kiest voor deze opstelling tegen Heracles'

Eigenlijk moest het voor Feyenoord al gebeuren op Woudestein tegen Excelsior, maar dat ging helemaal mis. De Rotterdammers hebben alles echter nog in eigen had, maar dan moet het team van coach Giovanni van Bronckhorst wel winnen van Heracles Almelo. Het Algemeen Dagblad komt alvast met een vermoedelijke opstelling.



Middenvelder en aanjager Tonny Vilhena mag in ieder geval niet meedoen in de belangrijke wedstrijd van Feyenoord. Tegen Excelsior pakte de Oranje-international een gele kaart waardoor hij geschorst is tegen de Heraclieden. Het AD schrijft dat Vilhena in de basisopstelling vervangen zal worden door routinier Dirk Kuyt, die dus op het middenveld begint.



Verder speelt Feyenoord eigenlijk met de gebruikelijke namen. Rick Karsdorp maakte zijn rentree na blessureleed op Woudestein en zal ook tegen Heracles beginnen. Dat betekent dus een plekje op de bank voor Bart Nieuwkoop. De aanval van de Rotterdammers bestaat uit Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Eljero Elia; zij zullen voor de doelpunten moeten zorgen in De Kuip.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, Kuyt, El Ahmadi; Berghuis, Jörgensen en Elia.