Mourinho: Ajax-United had CL-finale kunnen zijn

De markante Portugese oefenmeester van Manchester United José Mourinho zal zich in de aankomende dagen hoogstwaarschijnlijk nog wel een paar keer uitlaten over Ajax. Vlak nadat zijn team de Europa League-finale bereikte was het al raak en De Telegraaf heeft nu beslag weten te leggen op wat nieuwe quotes van The Special One.



Mourinho blijkt zeer te spreken over de allure van de finale. "Gezien de status van de twee clubs zou de Europa League-finale ook de Champions League-finale kunnen zijn." De Portugees won als trainer reeds zes keer van de Amsterdammers. "Maar dat zegt niks. Een finale is een finale en bovendien was ik die zes keer trainer van Real Madrid. Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een jong en sterk team." Eerder liet de coach van United al weten over Ajax: "Ze zijn na komend weekend klaar in eigen land en hebben vervolgens twaalf dagen om te herstellen. Wij hebben in die periode nog drie wedstrijden."



United-icoon Roy Keane vindt het maar niks dat Mourinho zich in de rol van underdog probeert te manoeuvreren. "Hij heeft zijn excuses alvast klaar voor het geval ze verliezen. Maar je zou toch denken dat United te sterk is voor Ajax. Het is een mooie finale, het klinkt goed. Maar de gemiddelde leeftijd van de ploeg is 21. Daar moet United van profiteren."