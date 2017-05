Chelsea grijpt titel dankzij invaller, Koeman wint

Het is Chelsea vrijdagavond gelukt om het kampioenschap van Engeland definitief binnen te slepen. Op bezoek bij West Bromwich Albion wist de ploeg van Antonio Conte op de valreep toe te slaan: 0-1.



Na de overwinning op Middlesbrough werd het kampioenschap al bijna gevierd in Londen, maar West Brom liet vanaf de openingsminuut al zien niet mee te willen werken aan een feestje. Zo moest doelman Thibaut Courtois direct al aan de bak en ook Salomon Rondon verscheen in zeer kansrijke positie.







Chelsea had wel een overwicht op The Hawthorns, maar de koploper leek niet in staat om de thuisclub te verschalken. Toch viel de 0-1 toch nog. In de 82ste minuut wist uitgerekend invaller Michy Batshuayi, die een moeilijk seizoen doormaakt, bij de eerste paal raak te schieten.



Chelsea nam al vroeg in het seizoen de koppositie in handen en bleek té stabiel om van het kampioenschap af te worden gehouden. De feiten spreken voor zich: 28 nederlagen, drie gelijke spelen en vijf nederlagen. Na vrijdag is Tottenham Hotspur als laatste overgebleven rivaal uitgeschakeld in de titelrace.



Everton wint in eigen huis

Ook het Everton van Ronald Koeman wist vrijdagavond niet te schitteren, maar de inzet bleek voldoende om Watford op de knieën te brengen: 1-0. Ross Barkley maakte de winnende op Goodison Park. Daryl Janmaat stond in de basis bij de bezoekers, Nordin Amrabat viel in.