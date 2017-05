Vertrouwen in Feyenoord: "Het gaat gewoon gebeuren"

Matchpoint nummer één is verprutst door Feyenoord, maar het kampioenschap kan thuis tegen Heracles Almelo alsnog een feit worden. Aan tafel bij Voetbal Inside bestaat geen twijfel meer.



"Nee, die gaan niet bezwijken onder de druk", oordeelde analist René van der Gijp vrijdagavond in het praatprogramma. "Ze hebben besloten getraind en hebben in volkomen rust toegewerkt naar deze wedstrijd. Dat zie ik niet meer mis gaan."



Clubwatcher Jan Dirk Stouten onderschrijft die mening. "Het gaat gewoon gebeuren", stelt hij. "Maar de druk is natuurlijk wel enorm. Dat is ook logisch. Wel moest je eerst over die teleurstelling heen komen van vorige week. Ahoy is gisteren weer gebeld om daar voetbal te kijken. Daar zullen ook ongeveer 12.000 mensen gaan kijken. Het leeft enorm bij de supporters, dat is wel duidelijk."