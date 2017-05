Ajax staat in de finale van het Europa League-toernooi en kan nog landskampioen worden. Trainer Peter Bosz kan rekenen op de credits, maar volgen Johan Derksen is die lijn ingezet door wijlen Johan Cruijff.



"We moeten niet alles op Cruijff zijn conto zetten, maar hij heeft wel weer een aanzet gegeven om anders te denken", oordeelde Derksen in Voetbal Inside. "Bosz past natuurlijk wel precies in de visie van Cruijff. Sinds dat Cruijff dat aangegeven heeft hebben ze de jeugdopleiding goed structuur gegeven en daar komen ook goede spelers uit voort."



Gertjan Verbeek ziet echter 'een koerswijziging'. "Ze hebben Traoré, Ziyech en Sánchez gehaald. De Boer heeft het allemaal met eigen jongens gedaan." Derksen kan zich daar ook wel in vinden. "Ik vind het teleurstellend dat er dus te weinig eigen jeugdspelers bij Ajax spelen. Ziyech is een aankoop die je kunt verdedigen, maar die vleugelspelers die tegen Lyon weer steeds naar binnen gingen..."