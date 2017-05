Nuance na Ajax-succes: "Dit wordt niet structureel"

Ajax heeft de smaak te pakken na het bereiken van de Europa League-finale en droomt van structureler succes in Europa. In Voetbal Inside noemde René van der Gijp die ambitie overdreven.



"We moeten niet doorslaan", aldus de analist in het praatprogramma. "We spelen tegen een club die een middenvelder van 105 miljoen koopt (Manchester United, red.). Het is niet zo dat we huizenhoog favoriet zijn. Je moet echt je allerbeste dag hebben. Dan heb je een kans, maar je moet niet vergeten dat je gewoon tegen een goed elftal speelt."



Van der Gijp ziet Nederlandse ploegen nu niet opeens optimaal presteren in Europa. "We moeten niet vergeten dat dit een incident is. Dit wordt niet structureel. Dat gaat nu weer een hele tijd niet gebeuren. Ik ben blij voor het Nederlandse voetbal en voor Ajax."