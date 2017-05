Mourinho hakt knoop door: "Dat verdient hij"

Manchester United-manager José Mourinho laat oud-AZ'er Sergio Romero starten in de Europa League-finale tegen Ajax. Europees succes kan het seizoen nog redden, maar toch zal David De Gea in Stockholm op de bank plaatsnemen.



Mourinho kiest dit seizoen in Europa veelal voor Romero en dat zal dus ook zo zijn op 24 mei. "Sergio verdient het om ook de finale te spelen", beaamde de manager. "David accepteert dat, want hij heeft in de groepsfase al drie wedstrijden meegedaan. Dat betekent dat ook hij zijn aandeel heeft gehad als we de beker winnen."



Eric Bailly (geschorst) en Zlatan Ibrahimovic (geblesseerd) ontbreken sowieso in de finale. Winst op Ajax is nodig om de Champions League te bereiken. "We zullen hooguit vijfde of zesde worden, dus we zetten alles op de Europa League. Als we die winnen, spelen we volgend jaar in de Champions League."