Vitessenaar heeft voorkeur: "Ik wil mijn kans pakken"

Kevin Diks keert na de zomerstop niet terug in Arnhem. De twintigjarige rechtsback is voor een half seizoen uitgeleend aan Vitesse, maar rekent op een terugkeer bij Fiorentina.



"Ik praat deze week met de club en dan ga ik weer terug", zo laat de huurling weten aan Omroep Brabant. "Ik heb niet voor niets getekend bij Fiorentina en ga ook het liefst weer naar Florence. Ik wil mijn kans pakken. Het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren."



Diks sluit een nieuw uitleenperiode overigens niet uit. "Dan doe ik dat ook met veel plezier." Hij is Vitesse in ieder geval dankbaar voor deze kans. "Ik heb meer ervaring nu. Heb veel minuten gemaakt en een prijs gewonnen. Voor het eerst in mijn carrière. Dat brengt wel wat mee moet ik zeggen."