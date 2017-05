Dortmund-coach haalt uit: "Er zijn grenzen overschreden"

Thomas Tuchel heeft een persconferentie gebruikt om uit te halen naar de Süddeutsche Zeitung. De coach van Borussia Dortmund werd door een anonieme speler volledig afgekraakt en dat zit hem behoorlijk dwars.



"Het is mijns inziens ontzettend slechte berichtgeving om spelers anoniem op te voeren", foeterde Tuchel vrijdag. "Misschien is alles wat in dat artikel staat wel helemaal niet gezegd. Er zijn grenzen overschreden. Tussen de spelersgroep en mij is er maximaal vertrouwen."



Tuchel zou er intern niet lekker op staan en dat resulteert in negatieve berichten. "Alles concentreert zich nu op mijn persoon. Dat maakt alles dubbel zo zwaar", aldus de oefenmeester, die nog één jaar onder contract ligt. "Ik ben werknemer van Borussia Dortmund en ik momenteel geef alles om onze doelen te bereiken. Voor al het andere is er wat geduld en afstand nodig."