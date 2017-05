PSV'er reageert: "Of ik hier volgend seizoen nog ben?"

Oleksandr Zinchenko werd vorig jaar zomer door Manchester City uitgeleend aan PSV. Aanvankelijk kwam de middenvelder annex aanvaller regelmatig aan spelen toe, maar inmiddels is het zelfs onzeker of hij in Eindhoven blijft.



Er is de optie voor een tweede jaar. "Of ik hier volgend seizoen nog ben?", vraagt de Oekraïner zich af in het Eindhovens Dagblad. "We gaan het zien. De beslissing daarover wordt later genomen, maar het is een feit dat ik op een leeftijd ben dat ik meer moet spelen."



Zinchenko lijkt aan te sturen op een zomers afscheid bij PSV. "Dat is hier op dit moment niet mogelijk. Mijn contract bij Manchester City loopt nog vier jaar door en na het seizoen wordt besloten wat er gaat gebeuren."