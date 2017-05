Bosz kent belangen: "Je zou jezelf voor je kop slaan"

Ajax is officieel finalist in de Europa League en dat werd uitbundig gevierd, maar de focus moet nu alweer op komende zondag. Een nieuwe misstap van Feyenoord zou namelijk betekenen dat winst op Willem II volstaat voor het kampioenschap.



"We weten dat het een bijzondere prestatie is, hoewel we nog niets gewonnen hebben, maar het dak is er niet afgegaan", vertelt trainer Peter Bosz op de clubwebsite over het succes in Lyon. "We hebben zondag nog een hele belangrijke wedstrijd tegen Willem II en erna nog de finale."



Komende zondag gaat allesbepalend worden in de titelrace. Bosz is reëel: "Wij moeten natuurlijk zorgen dat we onze eigen wedstrijd winnen, willen we überhaupt kans hebben om kampioen te worden. Je zou jezelf voor je kop slaan wanneer blijkt dat Feyenoord niet wint en jijzelf ook niet gewonnen hebt."



Het is nog onduidelijk welke elf mogen aantreden bij Ajax. "Er zijn een aantal jongens die in de wedstrijd behoorlijke tikken hebben opgelopen, dus we moeten kijken hoe dat zich de komende twee dagen herstelt. Er zit nu een hele korte periode tussen, vorige week hadden we nog een dag extra."