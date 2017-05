"Dan kan ik voor heel veel clubs een aanwinst zijn"

Erwin Mulder werd vorig seizoen door sc Heerenveen-supporters verkozen tot Speler van het Jaar, maar steekt dit seizoen niet in zijn beste vorm. Toch wil de oud-Feyenoorder zijn transfervrije status nu verzilveren.



"Als ik mijn niveau haal, kan ik voor heel veel clubs een aanwinst zijn", stelt de doelman in gesprek met Voetbal International. "Maar misschien speel ik hier volgend seizoen ook nog wel hier. Als ik niets vind en Heerenveen niets vindt, kan dat zomaar gebeuren."



Mulder vervolgt; "Hoewel ik daar met Gerry Hamstra (technisch manager, red.) nog geen contact over gehad heb. Er zijn wel wat clubs met interesse, maar als dat concreet wordt hoor ik dat pas van mijn zaakwaarnemer. Dat is nu nog niet het geval."



Eerst dient deelname aan de play-offs nog officieel te worden. "En als we de play-offs halen, denk ik ook dat we die kunnen winnen. Het niveau wat we voor de winter getoond hebben, kunnen wij weer halen."