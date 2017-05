"Kan me niet voorstellen dat Van Bronckhorst deze speler buiten de basis laat"

Feyenoord kan zich zondagmiddag bij een overwinning op Heracles Almelo kronen tot kampioen van de Eredivisie. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan in het cruciale duel niet beschikken over de geschorste Tonny Vilhena. De oefenmeester wilde nog niet prijsgeven wie hem zal vervangen, dit tot verbazing van Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam.



"Ik vond het opvallend dat Giovanni van Bronckhorst er zich vanmiddag, op de persconferentie, niet over uitsprak", vertelt de clubwatcher bij FC Rijnmond. "Hij kon gewoon zeggen: Vilhena is er niet bij, Kuyt is mijn aanvoerder dus hij speelt. Hij zei dat hij er niets over wilde zeggen omdat hij nooit zijn opstelling prijsgeeft. Ik kan me niet voorstellen dat Van Bronckhorst Kuyt buiten de basiself houdt."



"Toen Vilhena kort na de winterstop er niet was, stond Jens Toornstra op zijn plaats en speelde Kuyt als aanvallende middenvelder", weet Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. "Dat kwam toen vooral omdat Eljero Elia er niet was. Ik denk dat Kuyt zondag ook ‘op tien’ speelt. Het is niet raar om in zo’n beladen wedstrijd zo’n ervaren speler als Kuyt op te stellen."