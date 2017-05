AZ bestaat deze week 50 jaar als fusieclub. Dit jubileum is ook terug te zien in het nieuwe tenue van Under Armour voor het seizoen 2017-2018. Zondag (14:30 uur) speelt AZ in dit tenue de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Bekijk hieronder de foto's van het speciale jubileum-tenue!















Foto's via AZ Alkmaar.