OFFICIEEL: PSV legt talentvolle doelman voor drie seizoenen vast

PSV heeft vrijdagmiddag doelman Mike van de Meulenhof (18) vastgelegd. De talentvolle keeper van PSV onder 19 tekende in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de uittredend landskampioen via de officiële kanalen.



De jonge goalie is dolblij met zijn contract. "Dat ik dit in het bijzijn van mijn familie mag ondertekenen is heel mooi. Zij zijn allesbepalend geweest in het traject hier naar toe. Mijn familie heeft me altijd gesteund en ondersteund", vertelt de sluitpost op de clubwebsite.



"Nu is het aan mezelf om me door te ontwikkelen. Dromen is leuk, maar je moet een droom wel waarmaken. PSV 1 is natuurlijk het doel", aldus Van de Meulenhof, die in 2012 werd opgenomen in de Eindhovense jeugdopleiding.