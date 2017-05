Mourinho: "'Of we hebben gefaald bij een nederlaag tegen Ajax?"

Manchester United neemt het op 24 mei in de finale van de UEFA Europa League op tegen Ajax. De Engelse topclub staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League en dus is de titel in het Europese bekertoernooi meer dan welkom om het seizoen nog te laten slagen.



"Of we hebben gefaald bij een nederlaag tegen Ajax? Jullie hebben het recht om dat te vinden en misschien zit er ook wel iets in. Maar ik heb dat gevoel niet", vertelt manager José Mourinho aan The Guardian. "Ik denk dat het bestuur het ook niet zo ziet. We werken keihard. Zelf heb ik nog nooit harder gewerkt."



"We hebben de League Cup en het Community Shield gewonnen. Tot de blessures die we kregen, deden we in de competitie mee om een plek in de topvier. We bleven 25 duels ongeslagen. We hebben dingen gedaan die niemand eerder deed in zijn eerste seizoen hier. Zoals het winnen van een prijs, het opbouwen van een lange reeks ongeslagen wedstrijden en het bereiken van een Europese finale", aldus Mourinho.