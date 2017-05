Contractnieuws bij Heracles: "Rechtstreeks vanuit de amateurs"

Heracles Almelo heeft het contract van revelatie Reuven Niemeijer opengebroken en verlengd. De pas 22-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2020 vast, met een optie voor nog een seizoen. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Niemeijer, die nog een contract had tot medio 2018, werkte zich in de afgelopen weken op tot een basisspeler bij Heracles en maakte de laatste twee maanden drie goals.



Afgelopen zomer kwam Niemeijer over van de amateurs van Quick’20. "Het is mooi om te zien dat hij rechtstreeks vanuit de amateurs zo goed aanhaakt. Dat getuigt van een enorme wilskracht", reageert algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de contractverlenging van Niemeijer, die zondagmiddag met zijn ploeg op bezoek gaat bij Feyenoord.