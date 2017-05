PSV-trainer Cocu werkt nu al toe naar 27 juli

PSV sluit het seizoen zondagmiddag af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Uiteraard willen de Eindhovenaren dat duel winnen, maar trainer Phillip Cocu heeft het vizier stiekem al op 27 juli gericht. Hij wil vanaf nu ook richting het eerste duel van het nieuwe seizoen, de derde voorronde Europa League gaan werken.



"Daar zal een capabele ploeg moeten staan en daar werken we naar toe. We moeten zorgen dat we goed voorbereid zijn op het moment dat er dingen in de selectie veranderen. Er hoeven niet meteen transfers plaats te vinden, het kan ook zijn dat het even duurt. In alle scenario's moeten we tijdig kunnen schakelen", vertelt Cocu aan het Eindhovens Dagblad.



De trainer van PSV loofde Ajax, dat in de Europa League-finale staat. Op 24 mei nemen de Amsterdammers het op tegen Manchester United. "Dit is een goede ontwikkeling voor het Nederlandse voetbal en werkt inspirerend, waarbij het geloof kan ontstaan dat incidenteel nog steeds successen mogelijk zijn."