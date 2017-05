Ajax wil meer: 'Mogen de kans niet laten lopen'

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Davinson Sánchez en dat bleek een schot in de roos. De pas 21-jarige centrumverdediger uit Colombia is nu al uitgegroeid tot het anker van de Ajax-defensie.



"Nu wil ik de finale ook winnen. Op naar Stockholm", vertelt Sánchez aan de NOS. Maar de Colombiaan weet als geen ander dat het vizier eerst op komende zondag moet. Willem II uit. "We hebben het niet in eigen hand, maar de kans die we hebben mogen we niet laten lopen."



Voor de groei die Ajax dit seizoen doormaakte, heeft Sánchez wel een verklaring. "We zijn nu veel meer gefocust. We hebben aan het begin van dit seizoen wedstrijden verloren die we nooit hadden mogen verliezen."