Feyenoord-trainer Gio doet geheimzinnig: 'Dat zeg ik niet'

Feyenoord krijgt zondagmiddag nog één kans om kampioen van Nederland te worden. Bij winst op Heracles Almelo kunnen de Rotterdammers een feestje gaan vieren, maar zij moeten het wel zonder sterkhouder Tonny Vilhena zien te redden.



De middenvelder kreeg afgelopen zondag tegen Excelsior (3-0 verlies) een gele kaart en is daardoor geschorst voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Dat betekent dat de kansen op een basisplaats voor Dirk Kuyt toenemen, maar dat wilde trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdagmiddag niet bevestigen.



"Alles of niets, zondag. We moeten er één winnen, wilden wij afgelopen zondag. Niet gebeurd, nu laatste wedstrijd in eigen huis."





