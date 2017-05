Update: UEFA bevestigt zeer slecht nieuws voor Ajax-fans

Ajax staat woensdag 24 mei in de finale van de Europa League, maar het is nog maar de vraag of er veel supporters bij kunnen zijn. De Friends Arena in Stockholm heeft een capaciteit van 50.000, maar dat wil niet zeggen dat er 25.000 Ajacieden en 25.000 Manchester United-fans welkom zijn.



De BBC meldt vrijdagochtend namelijk dat er slechts 9.500 United-fans welkom zijn bij de finale. "En zelfs dat aantal kan nog minder worden", stelt het doorgaans zeer betrouwbare medium. Dat betekent dat een groot deel van de United-fans teleurgesteld wordt.



Over de supportersaantallen van Ajax wordt niet gesproken, maar het moge duidelijk zijn dat ook de fans uit Nederland rekening moeten houden met een zeer beperkt aantal plaatsen...



Update, 14.00 uur:



De UEFA bevestigt op haar officiële website dat beide clubs maximaal 10.000 kaarten krijgen. "The international ticket sales window closed in March. However, each finalist will also receive an allocation of up to 10,000 each."