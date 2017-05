Bosz serveerde bier en wijn tot drie uur: "Dat was gezellig"

Ajax bereikte donderdagavond ten koste van Olympique Lyon de finale van de Europa League en dat moest natuurlijk gevierd worden. Trainer Peter Bosz trok een fles wijn open, terwijl zijn spelers aan het bier gingen.



Dat vertelt hij bij Evers Staat Op op Radio 538. "We zijn er om een uur of drie mee gestopt."



De sfeer in de groep was uiteraard geweldig. "We zijn na afloop met de bus naar het hotel gegaan. Dan eten we altijd even wat, dat is natuurlijk ook belangrijk om het aan te vullen. De jongens hadden van mij toestemming om een biertje te drinken na de wedstrijd, daar hebben de jongens boven de achttien gebruik van gemaakt", lachte Bosz. "Dat was gezellig."