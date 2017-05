Feyenoord kan rekenen op Lamprou: "Dat ben ik vast van plan"

De laatste speelronde van de Eredivisie wordt zondagmiddag afgewerkt en dat betekent dat we dan ook weten wie de nieuwe landskampioen wordt. Koploper Feyenoord neemt het in eigen huis op tegen Heracles Almelo, terwijl achtervolger Ajax op bezoek gaat bij Willem II.



In Tilburg staat Kostas Lamprou, die een verleden heeft bij Feyenoord, voor het laatst onder de lat. De 25-jarige Griek zou tijdens zijn afscheidsduel voor Willem II zijn oude werkgever een grote dienst kunnen bewijzen. "En dat ben ik vast van plan", aldus Lamprou tegenover het Algemeen Dagblad.



"We willen winnen voor Willem II, voor onze eigen supporters. Zij verdienen een mooie afsluiting van een prachtig seizoen. Maar dat we daarmee Feyenoord helpen, is wel een heel mooie bijkomstigheid. Ik gun Rotterdam en al die duizenden supporters het landskampioenschap van harte."