Dolberg heeft nieuws voor transfergegadigden

Kasper Dolberg is een van de allerpopulairste spelers op de Europese velden. Bijzonder veel topclubs houden hem in de gaten, zoals bijvoorbeeld de gehele top zes van de Premier League, maar ook FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. De Deen laat deze geïnteresseerden nu echter weten waar hij volgend seizoen speelt.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine maakt Dolberg een einde aan alle geruchten, die de laatste tijd toch weer vaak in de media verschenen. "Ik blijf volgend seizoen bij Ajax. Althans, als ik mag blijven ... Ik wil de lijn van dit seizoen doortrekken. Ik wil beter worden en meer goals maken."



Nog niet zo heel lang geleden verving Bertrand Traoré de Deen in de spits. Maakte hij zich zorgen? "Nee, eigenlijk niet. Ook al speelde Bertrand geweldig. Na mijn rentree heb ik het best wel even lastig gehad, moest ik weer ritme zien te krijgen. Maar dat hoort bij het vak van spits: je moet op iedere situatie zijn voorbereid." Tegen Olympique Lyon was Dolberg weer goud waard voor Ajax met een goal. "Op dat moment dacht ik: gáán. Ik had een vrije doortocht naar het doel (...). Maakte Van Basten ze ook zo? Ah, dat wist ik niet."