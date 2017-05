VIDEO: Geweldige prestatie Sánchez samengevat

De Colombiaanse stopper Davinson Sánchez was op donderdagavond nog maar eens goud waard voor zijn werkgever Ajax tegen Olympique Lyon. De centrumverdediger wordt gevolgd door clubs als Chelsea en FC Barcelona en liet in Frankrijk zien waarom dit precies is. Een fan heeft zijn sterke wedstrijd samengevat in twee minuten.





Davinson Sánchez @daosanchez26 - Turning defending into an art

Martin Garrix - Animals

Retweets and likes appreciated! pic.twitter.com/xENf19933b — NW. (@NuelWeinchard) May 12, 2017