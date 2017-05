Feyenoorders doen oproep aan Legioen

Feyenoord kon in het afgelopen weekend al kampioen worden, maar verpestte het toen op Woudestein tegen Excelsior. Aankomende zondag krijgen de Rotterdammers een herkansing, want een overwinning op Heracles Almelo is genoeg voor de titel. De spelers van Feyenoord hopen op veel steun van het eigen Legioen.



Middenvelder Karim El Ahmadi vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Het was heel teleurstellend tegen Excelsior, vrijwel niemand zat in de wedstrijd. Maar we hebben nog een kans. In de eigen Kuip van Heracles winnen, duidelijker kan het niet." Buitenspeler Eljero Elia zegt: "Tegen Excelsior viel alles tegen, maar het kan gebeuren. Ook Ajax had het moeilijk op dat kunstgras. We weten nu wat ons te doen staat."



El Ahmadi stipt een voordeel aan voor Feyenoord. Volgens de Marokkaan kunnen de fans de Rotterdammers het laatste zetje geven. De Kuip is in ieder geval stijf uitverkocht. "En dan het publiek er negentig minuten vol achter en alles geven. Zo moet het gaan." Dirk Kuyt heeft het laatste woord: "Het lag zondag niet aan de omstandigheden, het lag aan ons. Zondag moeten we dat rechtzetten. Nee, dat gaan we rechtzetten."